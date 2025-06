Homem é morto a tiros por mascarados no bar da mãe em Taubaté

Os policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem alvejado e caído embaixo de uma mesa de bilhar, com ferimentos de arma de fogo.

Um homem de 34 anos foi morto a tiros por mascarados no bar da mãe, em Taubaté. O homicídio foi registrado por volta de 19h20 de sábado (21), pela rua Tenente Mauro Francisco dos Santos, no bairro Três Marias. Ninguém foi preso.

Eles acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte da vítima.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima, de 56 anos, estava sentada no bar, de propriedade dela, quando dois homens com touca ninja entraram no local atirando diretamente no filho.

A vítima ainda correu e caiu debaixo da mesa de bilhar. Os criminosos fugiram. A polícia fez diligências para capturá-los. O caso foi registrado como homicídio no Plantão Policial da cidade.