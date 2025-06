Rancho de caça ilegal é desativado em área de proteção na região

A Polícia Ambiental divulgou neste sábado (21) a apreensão de armas, munições e diversos materiais utilizados para caça ilegal no interior do Parque Estadual da Serra do Mar, em Caraguatatuba. A operação foi realizada na última quinta-feira (19), após denúncia anônima, e durou cerca de oito horas de incursão a pé por mata fechada.

Durante a ação, uma espingarda calibre .32 foi localizada enterrada em um cano de PVC. Em outra abordagem, munições foram entregues voluntariamente em uma residência. Na trilha, um homem foi detido portando uma espingarda municiada, além de mochila com munições, lanternas e roupas camufladas. Ele admitiu estar voltando de um rancho utilizado para caça na região.