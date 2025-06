Manthiqueira perde para o Ecus e está eliminado na 5ª Divisão

O Manthiqueira de Guaratinguetá perdeu por 2 a 1 para o Ecus Suzano na tarde deste sábado (21), no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

No grupo 3, a Laranja Mecânica dá adeus ao campeonato, pois, com o resultado, acaba eliminada ainda na primeira fase. E os comandados de Dado Oliveira fecham a temporada com 9 pontos, em penúltimo lugar na chave, enquanto o Ecus, já classificado, foi a 15 e ainda avançou na liderança.