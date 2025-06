Adeus, Jhonatan dos Santos: jovem de 25 anos morre no Vale

Morreu aos 25 anos, na sexta-feira (20), o jovem Jhonatan dos Santos Gussão. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Jhonatan foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí, e o sepultamento está marcado para a manhã deste sábado (21), no Cemitério Jardim da Paz.