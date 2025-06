Homem de 24 anos morre após surto dentro de casa, em Taubaté

Um homem de 24 anos morreu na madrugada deste sábado (21), em Taubaté, após um surto dentro de casa. Ele caiu no chão, ficou com a boca espumando e foi socorrido, mas acabou morrendo. O caso aconteceu por volta de 0h30.

Segundo a família, em depoimento à polícia, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e o homem foi levado para a UPA Cecap, no Jardim Santa Teresa, mas não resistiu e morreu.