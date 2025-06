Morre Osmar Bolatto, gerente do Varanda Espetinhos de São José 

Morreu nesta sexta-feira (20), aos 62 anos, Osmar Bolatto, gerente do Varanda Espetinhos, um dos bares mais tradicionais de São José dos Campos, e figura marcante na cena cultural e noturna da cidade. Ele estava internado no Hospital Regional de Taubaté, onde foi submetido a um cateterismo. Recuperava-se bem, mas teve complicações de quinta para sexta, vindo a falecer por volta de 10h30.

Torcedor apaixonado do Corinthians, Osmar era conhecido pelo carisma, pela dedicação ao público e pelos shows memoráveis que promoveu ao longo de décadas à frente do Varanda. Ele também teve participação ativa na história de eventos sociais da cidade, especialmente nos tempos do "Clube Jovem", da antiga Associação.