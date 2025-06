Casal de pastores da Assembleia é assassinado; filho acha corpos

Um casal de pastores da Assembleia de Deus foi morto a tiros dentro de casa. Os corpos foram encontrados pelo filho das vítimas.

Francilene de Sousa Reis e Silva e Dorvalino das Dores da Silva, de 42 e 63 anos, respectivamente, foram achados sem vida na noite da última terça-feira (17), em Pium, cidade de Tocantins.