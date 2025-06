Empresa do Grupo Embraer, Atech abre escritório em Portugal

A Atech, empresa do Grupo Embraer, vai ampliar sua presença internacional para a Europa com a abertura de escritório em Lisboa, Portugal. A expansão ocorre em cooperação com a Embraer Defense Europe e abrange os setores de Defesa e Segurança, além da Gestão de Tráfego Aéreo.

A empresa já participa regularmente do Locked Shields, exercício anual de defesa cibernética organizado pelo Centro de Excelência em Defesa Cibernética Cooperativa da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), e pretende consolidar ainda mais a sua presença na Europa junto à Embraer Europe Defense.