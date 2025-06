Desaparecido há 10 dias, adolescente Mateus é encontrado com vida

O adolescente Mateus Silva Nunes, de 14 anos, foi encontrado com vida após 10 dias desaparecido. A família divulgou o caso para reforçar as buscas. O jovem foi encontrado nesta sexta-feira (20).

Ele havia desaparecido no último dia 10 de junho após sair de casa em Mogi das Cruzes, segundo o pai do garoto, que mora em Monteiro Lobato. Havia a suspeita de que ele poderia ter saído da cidade.