Dois crimes com reféns em menos de um mês acendem alerta no Vale

O Vale do Paraíba voltou a ser palco de ocorrências graves que envolvem reféns. Em menos de um mês, dois crimes com características semelhantes, ambos com mulheres feitas reféns sob ameaça de faca, foram registrados em cidades da região.

O primeiro caso ocorreu em 21 de maio, em São José dos Campos. Um homem foi preso após tentar furtar produtos de um supermercado no bairro Jardim Paulista. Ao ser flagrado, ele se armou com uma faca e fez uma idosa de 77 anos refém dentro do estabelecimento. A vítima foi ameaçada de morte diante dos clientes e funcionários.