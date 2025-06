Manthiqueira precisa vencer o Ecus e torcer por combinações

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Manthiqueira visita o Ecus na tarde deste sábado (21), a partir das 15h, no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

O Manthiqueira folgou na tabela no final de semana passado, no entanto, venceu seu último jogo, em casa, quando fez 1 a 0 no Mauaense. E esse triunfo deu uma sobrevida à equipe.

No momento, a Laranja Mecânica está em quarto lugar, com 9 pontos, dois atrás do Mauaense, em terceiro, e na zona de classificação por índice técnico.

Então, o Manthiqueira precisa ganhar do Ecus, vice-líder com 12 pontos, e torcer para o Mauense perder no mesmo horário para o Mauá, em duelo da cidade da Grande São Paulo, no estádio Pedro Benedetti.