Águia visita o São Caetano e busca 2ª vitória no campeonato

O São José visita o São Caetano na tarde deste sábado (21), a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Esse jogo vale pela segunda rodada da primeira fase da Copa Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E a Águia do Vale, sob comando do técnico Marcelo Marelli, vai a campo animada. Afinal de contas, venceu o rival Taubaté por 2 a 0 no jogo de estreia, no último domingo, (15), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.