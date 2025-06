Shopping de Casemiro em São José vai ter festa junina gratuita

No ano passado, Casemiro marcou presença no evento atendendo centenas de fãs durante os dois dias de festa. Neste ano, as expectativas também estão altas para a vinda do jogador do Manchester United e da Seleção Brasileira.

A head de marketing do Madrid Open Mall e responsável pela organização do arraiá, Michelle Laboissiere, ressalta a alegria da equipe em promover mais uma edição da festa.

“Nossa última edição foi maravilhosa, recebemos diversos feedbacks positivos, e este ano com certeza não será diferente! Estamos cuidando de cada detalhe com muito carinho para proporcionar uma experiência ainda mais divertida e memorável para todas as famílias”, afirmou.