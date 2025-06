Cozinha de igreja pega fogo em Taubaté e mobiliza bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 11gh, para combater incêndio em uma cozinha de igreja em Taubaté, no bairro Esplanada Independência.

De acordo com os bombeiros, a equipe realizou o combate até a extinção das chamas. Não houve feridos.