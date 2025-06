Adeus, Dr Ademar! Advogado de 41 anos morre no Vale e comove

Morreu nesta sexta-feira 20, aos 41 anos, o advogado Ademar Alves de Alcantara Junior. Natural de Jacareí, ele era reconhecido por sua trajetória marcada pela ética, profissionalismo e profundo respeito com todos ao seu redor.

A despedida acontece neste sábado (21), das 10h às 14h, na Sala Valência do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. Após as homenagens, o sepultamento será realizado no Cemitério Memorial do Vale.