Vídeo mostra discussão por cigarro que acabou com homem baleado

Vídeo gravado por testemunha mostra o momento da discussão entre um policial militar reformado, de 60 anos, e um homem de 40 anos que veio lhe pedir cigarros. Após a negativa, o suspeito passou a agredir o policial, que sacou a arma para cessar a briga. Um tiro atingiu a perna do agressor.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (19), na avenida Doutor Arthur da Costa Filho, na região central de Caraguatatuba, por volta das 21h50.