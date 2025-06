Detran flagra ‘aula fantasma’ de moto em autoescola de Taubaté

A inserção de dados falsos em sistema da Administração Pública é crime, de acordo com o artigo 313-A do Código Penal, com pena de reclusão de dois a doze anos do responsável e multa, já que a prática permite a obtenção de vantagem indevida e pode causar danos a terceiros.

“O Detran-SP atua com rigor para combater práticas ilícitas e repudia todo tipo de irregularidade. Desde o início de 2025, foram intensificadas as fiscalizações em todo o estado. De janeiro a maio, o número de ações em autoescolas quase triplicou em comparação ao mesmo período do ano anterior, saltando de 662 para 1.606. Como resultado, 67 estabelecimentos e 241 profissionais foram cassados por condutas irregulares. Desde 2023, já são 420 autoescolas punidas em São Paulo”, informou o órgão estadual.

“Oferecer ou aceitar dinheiro em troca de facilitação para obter a CNH é crime. A formação do condutor deve ser realizada de forma legítima, transparente e dentro da lei. O processo, adequado às exigências do Código Brasileiro de Trânsito, envolvendo todas as etapas obrigatórias, incluindo as aulas teóricas e o exame prático, é essencial para garantir a segurança nas vias”, completou.