Inverno chega hoje à RMVale com frio persistente e clima seco

Avaliação do portal Climatempo aponta que o inverno terá características normais na região neste ano, com frio e pouca chuva. Há condição da chegada de massas polares entre o fim de junho e início de julho, derrubando as temperaturas, o que pode tornar esse inverno mais frio do que os anteriores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Já na próxima terça-feira (24) está prevista uma virada no tempo, com a chegada da primeira frente fria do inverno, que pode trazer um pouco de chuva e derrubar os termômetros.

Uma boa notícia é que as temperaturas mínimas devem permanecer dentro da média, mesmo com alguns picos ocasionais de muito frio. No geral, o inverno deverá manter as características dos últimos anos, com dias frios, mas sem exagero. Também podem ocorrer os "veranicos", dias de bastante calor em pleno inverno.

Umidade do ar.

O que preocupa é a queda da umidade relativa do ar nesse período, que já começa a cair de maneira a partir de agora. O tempo seco e frio favorece a circulação de vírus e as consequentes doenças respiratórias. Deve-se manter os locais com circulação de ar e beber bastante água.