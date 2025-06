Pequena notável de Guaratinguetá quer fazer história

Uma das promessas do Brasil para o Mundial Juvenil de Ginástica Rítmica, que começa nesta quarta-feira (18), em Sófia, na Bulgária, vem da cidade de Guaratinguetá. A jovem Beatriz Soares, de 14 anos, representará o país nas provas individuais de fita e arco, com boas expectativas de alcançar resultados expressivos.

Desde maio, Beatriz faz parte do Programa Talento Esportivo e já acumula importantes conquistas no currículo, como títulos brasileiro, sul-americano e pan-americano. Na competição na Bulgária, ela enfrentará as principais ginastas do mundo na sua categoria.