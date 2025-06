As escolhas que fiz, as renúncias que precisei bancar, os caminhos que decidi trilhar com o coração. Celebro também as versões que deixei para trás para abrir espaço para as que floresceram.

Com o tempo e as experiências, aprendi que estilo não tem idade. Ele tem história. Tem intenção. E, mais do que isso, tem maturidade. Porque o verdadeiro estilo nasce quando a gente se escuta. Quando para de tentar caber em moldes prontos e começa a se vestir com verdade.Quando decidimos mão nos prendermos em definições pré-estabelecidas. Afinal, quem quer saber de escolher um estilo nomeado na década de 80 quando podemos beber na água de todos deles?

Eu já quis. Já tentei me adaptar ao que esperavam, silenciar desejos, ignorar espelhos.Mas a vida - com suas voltas, dores e recomeços - me ensinou que a imagem mais bonita que podemos vestir é aquela que traduz a nossa verdade.

Maturidade fashion é isso: compreender que nosso estilo deve evoluir com a gente.Com o que vivemos, com o que escolhemos carregar, com o que decidimos deixar ir.É saber que se vestir bem vai além de tendências - é se vestir de si mesma.