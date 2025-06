URGENTE: Bandido armado mantém comerciante refém em Taubaté

Urgente. Uma mulher está sendo mantida refém por um criminoso armado em uma lanchonete na Rodoviária Nova Taubaté, na tarde desta quinta-feira (19).

O criminoso, que está em saída temporária, está armado com uma faca. A refém é dona da lanchonete, localizada na rua Benedito da Silveira Moraes. Policiais militares tentam a negociação no local.