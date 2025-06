Adeus, Cynthia! Família se despede de joseense guerreira

Morreu nesta quarta-feira (18), em São José dos Campos, Cynthia da Silva de Souza Petzold, 38 anos, após quatro anos enfrentando uma batalha contra o câncer. A notícia foi comunicada com emoção pelo pai, Norberto Petzold Filho. “Depois de 4 anos de luta contra o câncer, minha filha partiu para os braços do Pai eterno. Descanse em paz, minha filha Cynthia.”

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O velório de Cynthia será realizado na Urbam, na rua Doutor Ricardo Edwards, 100, Vila Industrial com término previsto para às 10h da quinta-feira (19). O sepultamento ocorrerá às 10h30 do dia 19 de junho, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana, também em São José dos Campos.