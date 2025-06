URGENTE: Morre homem baleado durante assalto em casa em São José

Um homem de 46 anos morreu após ser baleado ao chegar em casa durante um assalto na manhã desta quarta-feira (18), em São José dos Campos. A vítima foi socorrida e levada em estado grave ao Hospital da Vila Industrial, onde passou por procedimentos de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu por volta das 9h na rua Felsbino Pinto da Cunha, no bairro Vila Maria. Segundo a Polícia Civil, três criminosos invadiram a residência e renderam três pessoas: uma mulher, sua filha e o neto de apenas quatro anos. Os assaltantes exigiram os celulares das vítimas e tentaram realizar transferências bancárias via Pix, mas não encontraram valores significativos nas contas.