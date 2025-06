Prefeitura lacra adega com muro de concreto no Campo dos Alemães

A Prefeitura de São José dos Campos cumpriu, na manhã desta quarta-feira (18), uma decisão judicial no estabelecimento conhecido como “Las Churras”, no bairro Campo dos Alemães. A ação resultou na lacração definitiva do imóvel, que teve a entrada selada com um muro de blocos de concreto.

A operação contou com o apoio de equipes da Fiscalização de Posturas, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Manutenção da Cidade. A medida teve como base a Lei Municipal nº 10.822/2023 e autorizou o ingresso forçado no local, a apreensão de bens e o fechamento total do comércio.