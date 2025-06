Morador é baleado em casa durante tentativa de assalto em SJC

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (18) no bairro Vila Maria, na região central de São José dos Campos. O crime aconteceu por volta das 9h, pela rua Felsbino Pinto da Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com policiais civis, três homens invadiram a residência e renderam a mãe e a filha. Na ação, eles pediram os celulares das duas para fazer transferências bancárias via pix, porém as contas não tinham valores que satisfizessem os criminosos.