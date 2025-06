De São José, Akaer vai projetar cabine do maior avião do mundo

Com essa capacidade inédita, o WindRunner torna possível o transporte direto de pás eólicas de mais de 100 metros, satélites, veículos blindados e outras cargas de grandes dimensões, reduzindo drasticamente custos logísticos e prazos operacionais.

A Akaer tem 33 anos de atuação e acumula portfólio de mais de 10 milhões de horas de engenharia, tendo participado de mais de 50 projetos aeroespaciais globais.

A empresa teve papel fundamental no desenvolvimento do cargueiro C-390 Millenium, da Embraer, do caça Gripen E, em parceria com a Saab, e do supersônico Hürjet, da Turkish Aerospace Industries.