Homem morre baleado ao lutar e tentar desarmar PM em Taubaté

A vítima, de 28 anos, tinha contra si um mandado expedido pela Vara do Júri e da Infância e Juventude da cidade, com validade até 2042.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares localizaram a vítima e anunciaram o cumprimento do mandado. Nesse momento, de acordo com a versão dos agentes, o homem teria investido contra um dos policiais, tentando tomar sua arma.

Houve luta corporal e um disparo foi feito pelo policial que entrou em luta com o homem, seguido de outro disparo efetuado pelo outro policial, que disse ter agido para defender o colega. O homem foi atingido por dois tiros, um no pescoço e outro no abdômen, ambos do lado esquerdo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O delegado acompanhou a ocorrência e decidiu não autuar os policiais em flagrante. No despacho, ele destacou que a ação dos policiais ocorreu, em tese, por legítima defesa, prevista no Código Penal.