Jovem de 20 anos é morto com tiros de fuzil e pistola no Vale

Um homicídio em Lorena na manhã desta terça-feira (17) mobiliza as forças de segurança do Vale do Paraíba. A vítima, de 20 anos, foi executada com 15 tiros, dentro da distribuidora de água e gás, onde trabalhava há cerca de seis meses como ajudante geral.

O crime ocorreu por volta das 10h20, na Avenida Thomaz Alves Figueiredo, no bairro Cidade Industrial. Três homens desceram armados de um carro e dispararam contra a vítima, que foi encontrada já sem vida, caída a cerca de três metros da entrada do estabelecimento.