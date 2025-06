Salto de baleia impressiona turistas e guia biólogo em Ilhabela

Um registro raro e emocionante de uma baleia-jubarte saltando a poucos metros de um barco encantou turistas e guias durante um passeio do Ocean Safari, em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. O flagrante, feito no último domingo (15), foi publicado nas redes sociais pelo biólogo e instrutor de mergulho Daniel Munhoz, que guiava o grupo no momento do avistamento.

De acordo com Munhoz, a cena aconteceu durante uma expedição rotineira em busca de animais marinhos que habitam a região. Entre os meses de maio e agosto, é comum que baleias-jubarte passem por Ilhabela em sua migração anual, e o número de avistamentos tem crescido nos últimos anos.