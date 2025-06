São José Futsal vira e vence o Guarulhos pelo Campeonato Paulista

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, foi a 10 pontos, e assumiu a segunda colocação, enquanto o time de Guarulhos segue com 3 pontos, em penúltimo.

Na próxima rodada, os joseenses jogam no dia 9 de julho, quando visitam o Praia Clube no ginásio Ciro 2º, em São Paulo, às 20h. E o Wimpro joga antes, no dia 25 de junho, quando recebe o Santo André, também às 20h, no ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos.

O jogo

Em quadra, o Wimpro de Guarulhos abriu o placar logo aos 9 segundos, praticamente na saída de bola. O goleiro pegou a bola ainda na defesa e mandou uma bomba no ângulo esquerdo: 1 a 0, e um golaço.

Porém, o São José Futsal reagiu e chegou ao empate aos 10min com Gustavo, que recebeu embaixo do gol e mandou, com estilo, de letra, para fazer 1 a 1.