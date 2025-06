HMUT: reforma de R$ 4,5 milhões começa em dois meses

HMUT

A Unitau (Universidade de Taubaté) prevê iniciar em dois meses uma reforma no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté). Serão investidos R$ 4,5 milhões.

Reforma

As obras incluem a criação de um Ambulatório Escola, onde os alunos realizarão atendimento à população, além de melhorias na estrutura de outros setores como Ortopedia, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal, Otorrinolaringologia, Fonoaudiologia e Psiquiatria.