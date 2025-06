Meio Ambiente: Câmara derruba veto de Sérgio a projeto

Votação

A Câmara de Taubaté derrubou nessa terça-feira (17), por unanimidade, o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto que cria o programa Empresa Amiga do Meio Ambiente.

Tramitação

O projeto havia sido aprovado pela Câmara em abril, mas foi vetado pelo prefeito em maio. Com a derrubada do veto, a lei será promulgada pelo presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União).