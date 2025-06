Nota 10! Educação Infantil inicia certificação 5.0 em São José

Um novo capítulo na educação infantil começa a ser escrito em São José dos Campos. Em meio a sorrisos, abraços apertados e olhos brilhando de orgulho dos presentes, a Emei Torataro Takitani, no Jardim Vale do Sol, foi a primeira escola de Educação Infantil da rede de ensino municipal a receber a certificação 5.0, no dia 16 de maio.

A manhã festiva reuniu alunos, professores, autoridades e convidados para celebrar não só uma nova conquista, mas também uma história de afeto e dedicação à primeira infância.

Fundada em 1982, a escola completa 43 anos em 2025, agora com um novo olhar voltado para o futuro, sem deixar de lado o carinho, a tradição e o acolhimento que sempre foram marcas registradas da unidade.

Na Emei Torataro, onde 278 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos e 11 meses são acolhidas diariamente, o brilho nos olhos dos pequenos falava por si. O Cedin Maria de Fátima Silvério Neri, localizado no Altos da Vila Paiva, foi a segunda escola infantil certificada no programa. A nova unidade foi entregue à população neste ano e iniciou oficialmente as atividades letivas em março, marcando o início de uma nova fase para as famílias da região norte.

A transformação da escola vai muito além das paredes reformadas ou dos novos espaços pedagógicos. A certificação 5.0 é um símbolo de uma proposta educacional inovadora que respeita o tempo da criança, valoriza as relações e promove o aprendizado significativo desde os primeiros anos de vida.

