Veja como se inscrever para emprego na loja Busca Busca de SJC

Centenas de pessoas procuram emprego na nova loja Busca Busca de São José dos Campos, do empresário chinês Alex Ye, popularmente conhecido como “Chefe do Benefício”. As entrevistas começaram nesta semana. A data de inauguração da loja ainda não foi divulgada.

De acordo com Alex Ye, os novos funcionários vão ganhar R$ 4.000 de salário mais benefícios, como almoço e cesta básica. Há vagas para operador de caixa, estoquista, repositor e vendedor. O número de contratações não foi divulgado.