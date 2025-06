VEJA: Irã promete 'linda surpresa' ainda esta noite contra Israel

O governo do Irã divulgou, nesta terça-feira (17), um vídeo enigmático e anunciou que Israel terá uma “linda surpresa” ainda esta noite, em meio a uma nova onda de ataques na região.

O vídeo mostra um míssil sendo levado por uma carreta e depois sendo instalado em uma plataforma de lançamento.