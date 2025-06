URGENTE: Morre homem queimado vivo na zona sul de São José

O homem queimado vivo em São José dos Campos não resistiu aos ferimentos e morreu. Wanderson da Silva Franco, de 52 anos, morreu por volta de 19h de segunda-feira (16), no Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. Ele teve 90% do corpo queimado e não resistiu às complicações do caso.

O corpo de Wanderson foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) por volta das 6h30, desta terça, para os funerais. A família ainda não decidiu onde será o velório e o enterro.