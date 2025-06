Idoso é flagrado sem roupa com menina deficiente de 12 anos

Um idoso foi detido em flagrante nesta segunda-feira (16), após ser surpreendido por policiais militares em sua residência, nu, com uma adolescente de 12 anos, que possui deficiência intelectual. A prisão ocorreu por suspeita de tentativa de estupro.

Moradores do bairro Portal Caiobá, em Campo Grande (MS) desconfiaram da atitude do homem ao ver a menina em sua companhia e levada para a residência dele. Diante da suspeita, acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o idoso prestes a consumar o ato.