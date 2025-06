Adeus, Nicolas: a despedida ao jovem de SJC morto em acidente

Adeus, Nicolas.

O jovem Nicolas Eduardo Siqueira do Rosário, de 25 anos, morto em um acidente de moto, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (16), em São José dos Campos.

O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, no Jardim Morumbi, na região sul.