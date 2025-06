VÍDEO: Após bater na ex-namorada, homem apanha na avenida Itália

Após bater na ex-namorada, um homem foi agredido em uma confusão generalizada na avenida Itália, em Taubaté, na madrugada do último domingo (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, três amigas estavam em um bar e o namorado de uma delas foi ao estabelecimento. Lá, ele puxou o cabelo dela e a derrubou no chão. O agressor foi contido e a vítima, de 18 anos, permaneceu no bar. Minutos depois, o ex-namorado, de 19 anos, voltou a derrubar a vítima e a

agrediu com socos. O caso aconteceu por volta das 2h20.