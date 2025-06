Suspeito de queimar homem vivo teve a coluna quebrada em agressão

O homem suspeito de colocar fogo em um morador de rua em São José dos Campos teve a coluna quebrada ao ser agredido por populares revoltados com o crime. Ele está internado no Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, sob escolta policial. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A vítima, um homem de 52 anos em situação de rua, também segue internada em estado gravíssimo, com 90% do corpo queimado. Uma possível transferência para a Santa Casa de São José está em avaliação. A unidade é referência no tratamento de queimados.