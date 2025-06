Eve, da Embraer, anuncia acordo de R$ 1,3 bi por carros voadores

A Eve Air Mobility, companhia subsidiária da Embraer, anunciou no domingo (15) um acordo vinculativo com a Revo, operadora brasileira de mobilidade urbana aérea, e sua controladora, a Omni Helicopters International, pela compra de até 50 eVTOLs (aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical, também conhecidas como carros voadores) no valor de R$ 1,39 bilhão.

Segundo a Eve, a parceria representa uma transição da fase de desenvolvimento da tecnologia do eVTOL para a execução do modal, consolidando a companhia na liderança global do mercado de mobilidade aérea urbana da próxima geração.

A companhia já tem cerca de 3.000 encomendas do carro voador, que está em desenvolvimento e será produzido em série na fábrica de Taubaté.