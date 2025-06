URGENTE: Homem é queimado vivo em SJC; suspeito é preso

A vítima, identificada, de 52 anos, apresentava queimaduras extensas pelo corpo. Ele estava em chamas quando foi encontrado e socorrido pelo serviço de emergência. De acordo com o boletim de ocorrência, há indícios de que ele foi amarrado antes de ser incendiado.

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 14h30 na Avenida Confrade João Pereira dos Santos, localizada no bairro Jardim Nova República. Populares acionaram a GCM ao encontrarem a vítima gravemente ferida.

Um homem em situação de rua foi queimado vivo em São José dos Campos, na tarde deste domingo (15), e o suspeito foi preso em flagrante minutos depois pela Guarda Civil Municipal. O crime chocou moradores do bairro Jardim Nova República.

Um galão de combustível foi apreendido junto ao suspeito, de 33 anos, ajudante de pedreiro. O recipiente foi lacrado e encaminhado para análise pericial.

A forma como o crime foi praticado configura tentativa de homicídio qualificado por meio cruel, conforme descrito no artigo 121 do Código Penal. O uso de fogo, com potencial de causar sofrimento extremo, reforça a gravidade dos fatos.

Prisão

Durante as buscas, a GCM localizou um grupo de pessoas hostilizando um homem com características semelhantes às descritas por testemunhas. O suspeito foi detido e identificado.