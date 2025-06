Dois são presos pela PM após briga entre vizinhos em São José

"No local, foi abordado um homem que confessou possuir uma arma de fogo, indicando o local onde ela estava escondida. Dentro da residência foi localizada uma pistola de ar comprimido, adaptada com mecanismo de disparo percussor, transformada em arma de fogo calibre .22, além de uma sacola contendo nove munições intactas e duas deflagradas do mesmo calibre", informou a PM.

Os policiais abordaram também o outro homem envolvido na briga.

"Na sequência, outro envolvido na briga foi abordado. Ele apresentava um corte no braço provocado por vidro, relatando que se feriu em razão de desentendimento com sua namorada. No entanto, testemunhas relataram aos policiais que presenciaram agressões físicas contra a companheira e uma vizinha, além de disparo de arma de fogo", de acordo com a PM.

"Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos envolvidos pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal no contexto de violência doméstica. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher, onde o criminoso, possuidor da arma de fogo, permaneceu preso", complementou a corporação.