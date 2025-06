Intervalo: São José vai vencendo o Taubaté por 1 a 0 no Clássico

O São José vai vencendo o Taubaté por 1 a 0 na tarde deste domingo (15), no Martins Pereira, pela rodada de abertura da Copa Paulista. O gol foi marcado por Rone, aos 27min do primeiro tempo.

O jogo

No primeiro tempo, o Taubaté começou melhor e foi para o ataque primeiro que o São José. Inclusive, tinha mais posse de bola nos primeiros minutos, embora ninguém conseguisse finalizar a gol.

No entanto, o primeiro chute para valer foi da Águia, aos 16min, quando João Igor arriscou de longe e o goleiro Michel rebateu.

Em seguida, o Taubaté respondeu com mais perigo, quando Mayco Félix arrancou pela direita e cruzou para Igor Goularte, que recebeu livre, mas chutou em cima do zagueiro da Águia, que salvou quase em cima da linha.

Mas a Águia começou a se soltar e, aos 24min, Luis Gustavo, pela direita, bateu cruzado, a bola desviou na zaga e foi para escanteio.

Porém, aos 27min, saiu o primeiro gol do Clássico do Vale. Em arrancada pela esquerda, Rone bateu cruzado, rasteiro, e o goleiro aceitou: 1 a 0.

O jogo ficou mais intenso e o São José teve outras chances de ampliar. E, aos 37min, com Jordan, o Taubaté também assustou, em chute que passou por cima.