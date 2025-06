Ônibus cai em valeta e tomba em estrada em praia de Ubatuba; VEJA

Um ônibus da empresa SOU Ubatuba caiu em uma valeta e tombou na manhã deste domingo (15), em uma estrada de terra na região da Praia da Fazenda, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com relatos de testemunhas registrados em vídeos divulgados nas redes sociais, o motorista trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo.