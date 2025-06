ATENÇÃO: Homem é executado a tiros dentro de carro em Taubaté

Um homem foi morto a tiros dentro do carro em Taubaté na noite deste sábado (14), por volta de 21h06.

Chegando ao local, os policiais encontraram um carro, Volkswagen UP, branco, com placas de Tremembé. Dentro do carro estava o motorista baleado.

O homem estava inconsciente e havia marcas de três disparos de arma de fogo na região temporal (cabeça), do lado direito, e outras duas perfurações, uma no ombro e outra na mão, também do lado direito.

Ele foi socorrido ao Hospital Regional, porém chegou à unidade hospitalar sem vida.