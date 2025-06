URGENTE: Polícia apreende meia tonelada de maconha em São José

Policiais rodoviários apreenderam meia tonelada de maconha em São José dos Campos na noite deste último sábado (14). A droga estava dentro de um carro que trafegava pela rodovia Carvalho Pinto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Policiais da equipe de TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizavam fiscalização pela praça de pedágio na rodovia Carvalho Pinto, no km 92, em São José.