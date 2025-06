VÍDEO: Mulheres ficam presas em banco e são resgatadas na região

O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência inusitada neste último sábado (14), por volta das 17h.

A corporação foi acionada para atender a uma ocorrência no interior da agência do Banco Mercantil, na praça Candido Mota, no centro de Caraguatatuba.

“Ao chegar no local, a equipe encontrou duas vítimas do sexo feminino presas no interior da agência bancária, sem conseguir sair devido a uma falha no sistema de abertura da porta principal”, informou o Corpo de Bombeiros.