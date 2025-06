Antes do Clássico do Vale, Águia recebe 250 torcedores em treino

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Mais de 250 torcedores compareceram ao estádio Martins Pereira na manhã deste sábado (14), para o último treino do São José antes do Clássico do Vale contra o Taubaté.

Além disso, mais de 30 crianças entraram no gramado em determinado momento para conhecer e tirar foto com os jogadores. Apesar da mobilização, a procura por ingressos para o jogo ainda está tímida para os padrões do São José

Segundo o clube, pouco mais de 2.000 ingressos antecipados foram comercializados. No dia do jogo, as bilheterias abrem a partir das 12h, mas é possível ainda comprar ingressos antecipados nas lojas Oscar e no site https://saojose.soudaliga.com.br/.