PM descobre máquinas caça-níqueis em adega de São José

Policiais militares prenderam dois homens em um ponto clandestino de jogos de azar em São José dos Campos.

O caso aconteceu neta sexta-feira (13), por volta das 20h50, durante a Operação Impacto Letalidade. Os PMs foram a uma adega na Rua Sebastião Humel, na região central de São José, e abordaram diversos homens.